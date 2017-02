Cagliari, gli studenti dell'Artistico in piazza: "Trattati come pacchi postali, vogliamo una sede"

Gli studenti hanno protestato con un unico obbiettivo: avere un unico istituto adatto per le esigenze scolastiche: "A distanza di mesi ancora non ci è stata affidata una sede adatta al nostro corso di studi". Gli studenti, 41 classi per circa 850 alunni, ogni giorno affrontano le lezioni divisi in tre sedi tra Cagliari, Pirri e Monserrato. Un disagio che va avanti da tempo: "Nella storia del Liceo Artistico mai abbiamo avuto una sede definitiva - affermano gli studenti -, veniamo trattati come pacchi postali".

Il corteo di studenti con al loro fianco i docenti ha attraversato la città fino ad arrivare davanti al Comune di Cagliari dove hanno di essere ricevuti dal sindaco Massimo Zedda. Una delegazione è stata ricevuta dal segretario del sindaco, che non era nel Palazzo per impegni istituzionali.