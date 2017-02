La Juventus sbanca il Sant'Elia con due guizzi. L'arbitro danneggia in più occasioni il Cagliari

2-0, doppietta di Higuain al 37esimo e al 47esimo, nonostante la forma non ottima dei bianconeri. Una delle due reti viziata da un dubbio fuorigioco. Rigore negato ai rossobl¨, protagonisti di una buona gara, in dieci per gran parte del secondo tempo per l'espulsione di Barella. Ibarbo, in campo per un quarto d'ora, non brilla. Lo "schiaffo" alla capolista non riesce. Rasenta a fatica la sufficienza la direzione di Calvarese di Teramo. Prossima gara, domenica 19 febbraio, in casa della Sampdoria.