Cagliari, guasti alla rete Abbanoa: lavori in corso in via Mameli e Largo Gennari

Il primo intervento riguarda via Mameli dove, per consentire la riparazione, è stato necessario sospendere l’operatività del tratto interessato dal guasto. I tecnici di Abbanoa stanno effettuando le manovre in rete per limitare i disagi. Sono previsti temporanei cali di pressione e fenomeni di torbidità in via Mameli, Corso Vittorio Emanuele, Viale Trieste e via Sassari. Interruzioni dell’erogazione riguarderanno i piani alti dei condomini. L’intervento sarà concluso verso le 13 con il ripristino integrale del servizio.

Il secondo intervento è in corso all’angolo tra le vie Pergolesi e Largo Gennari. E’ stato necessario sospendere l’erogazione anche in via Palestrina e strade limitrofe. Anche in questo caso i lavori termineranno a fine mattinata con il ripristino del servizio.