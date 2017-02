Ctm, dopo 18 anni via il dg Castagna. Al suo posto Murru

Il Consiglio di Amministrazione di Ctm Spa ieri ha deliberato la nomina di direttore generale di Roberto Murru, anche presidente dell'azienda.

Murru (che fa parte del Pd) succede a Ezio Castagna, al quale il Consiglio di Amministrazione "rivolge un sentito ringraziamento per i 18 anni di apprezzato lavoro al servizio della società". Castagna nel corso del suo mandato ha conseguito importanti risultati tra i quali il risanamento del bilancio. Nel 2014 ha ricevuto il prestigioso premio “Talent in mobility award” nella categoria Best Manager in occasione del salone europeo sulla mobilità “Transport Publics 2014” a Parigi.