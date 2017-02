Carbonia, rolex e gioielli da 40mila euro nel campo nomadi

Dopo un furto di alcuni giorni fa in un'abitazione di Sant'Antioco trovati nel campo nomadi di Carbonia rolex e gioielli, per un valore di 40mila euro, rubati.







CARBONIA - Il campanello d'allarme era scattato alcuni giorni fa dopo che qualcuno, dopo essere entrato nella casa di un 75enne a Cala Sapone nell'isola di Sant'Antioco, aveva fatto sparire una cassaforte blindata dove erano custoditi gioielli in oro per un valore di circa 30mila euro e un'altra cassaforte con all'interno quattro fucili.

Oggi i carabinieri, dopo le prime indagini, hanno portato avanti diverse perquisizioni in un campo nomadi di Carbonia. Qui hanno ritrovato gran parte della refurtiva tra cui gioielli in oro e argento, orologi rolex risultati rubati in precedenti occasioni. Quattro persone sono state denunciate per furto. Le indagini sono ancora in corso.