Nuovo stadio del Cagliari, si accelera. Zedda firma la variante

Il sindaco Massimo Zedda ha firmato la delibera di approvazione definitiva della variante urbanistica per il nuovo stadio che prenderà il posto del Sant'Elia. "La discuteremo nelle prossime sedute in Consiglio comunale - afferma Zedda - per dare il via libera anche alla costruzione dell'impianto provvisorio, quello che nel frattempo ospiterà le partite casalinghe del Cagliari Calcio".