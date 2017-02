Sant'Elia, blitz nel bar dello spaccio: arrestati due giovani

CAGLIARI - Doppio arresto per spaccio di droga nel quartiere di Sant'Elia. I poliziotti del gruppo "falchi" della squadra mobile hanno fermato un 35enne (T.M) e un ragazzo di 25 anni (R.C). Gli arresti sono scattati ieri sera dopo una perquisizione in un locale adibito a bar nel palazzo Bodano. Ad insospettire gli agenti il via vai continuo di persone: i due fermati sono stati trovati in possesso di 300 euro in banconote di vario taglio. Trovati anche 130 grammi di hashish, 26 di marjuana e 3 di cocaina. Inoltre dalla perquisizione delle case dei due sono saltati fuori in totale oltre 6mila euro (5mila in una casa, i restanti mille nell'altra) in contanti.