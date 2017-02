Sbarco di migranti nelle coste del Sulcis. Tutti algerini, trasferiti ad Assemini

Non conosce sosta una tra le rotte predilette dagli immigrati. In 13 sono riusciti a raggiungere le coste sulcitane. I carabinieri li hanno rintracciati grazie alle segnalazioni dei cittadini.







CAGLIARI - È il quarto sbarco di migranti sulle coste sulcitane, dall'inizio del 2017. In tredici, tutti algerini, sono riusciti a toccare terra a bordo di un'imbarcazione che non è stata ritrovata. Il gruppetto di uomini, tutti in buone condizioni di salute, è stato notato mentre camminava a Sant'Anna Arresi. Alcuni cittadini hanno subito fatto scattare l'allarme, chiamando i carabinieri. I militari sono riusciti a rintracciarli nel giro di pochi minuti.

Tutti quanti, a bordo di un pullman di una società convenzionata e scortati da alcuni agenti di polizia, sono stati trasferiti in un centro d'accoglienza di Assemini.