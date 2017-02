"Rischio elevato di cedimenti", la questura sbarra (un'altra volta) il ponte di Oloè

NUORO - La questura chiude, nuovamente, il ponte di Oloè. Troppo rischioso transitarci sopra, il rischio di un crollo è quasi certo. Almeno, così emerge dai risultati delle ultime perizie. La lingua d'asfalto della Provinciale 46,tra Oliena e Dorgali, viene quindi sequestrata. La decisione è del gip del tribunale di Nuoro, Mauro Pusceddu. A preoccupare la magistratura sono le condizioni strutturali del ponte, gravemente danneggiato in occasione delle alluvioni del novembre 2013. In quell'occasione, la tragegia: un'auto della polizia finisce inghiottita in seguito al crollo, e perde la vita l'agente Luca Tanzi della questura barbaricina. Poi, i lavori di ripristino. Che, a quanto pare, non sono sufficienti.

Le ultime consulenze peritali richieste dall’autorità inquirente confermano “l’ulteriore e progressiva riduzione della sicurezza statica del ponte”, presentando tale struttura “una situazione di rischio elevato tale da non consentirne la transitabilità neppure a senso alternato e se pure con traffico limitato a mezzi leggeri”. Da qui l’esecuzione del provvedimento a cura del personale della squadra mobile di Nuoro, "in attesa dei celeri accertamenti tecnico investigativi sullo stato della struttura e della totale eliminazione del pericolo alla quale è esposta la collettività".