Sangue alla festa in maschera. 22enne di Illorai gambizzato a Oniferi: arrestato 20enne

La lite per una ragazza si trasforma in un regolamento di conti con pallottole. Due, esattamente, quelle che raggiungono M.E. alla coscia e al femore. Non č in pericolo di vita. La polizia riesce a bloccare l'aggressore.







NUORO - Un litigio per una ragazza si trasforma, nel giro di pochi minuti, in un regolamento di conti tra gruppi di giovani. Ad avere la peggio è M.E., 22enne di Illorai. Il ragazzo stava partecipando a una serata di balli e maschere ad Oniferi. Un 20enne di Gavoi ha ritato fuori una pistola semiautomatica e gli ha sparato due colpi. I proiettili hanno raggiunto la vittima a una coscia e al femore. In ospedale ci è arrivato con le sue gambe, fortunatamente non è in pericolo di vita. Ls squadra mobiledi Nuoro hasubito avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Dopo poche ore, sono scattate le manette ai polsi dell'aggressore 20enne. L'arma è stata ritrovata tra alcuni cespugli. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Badu' e Carros. Un suo amico, risultato complice, è stato denunciato.