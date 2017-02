Chili di marijuana e migliaia di euro. Blitz della polizia in due case dello spaccio a Iglesias

Decine di sacchetti sigillati, dentro 2,6 chili di erba pronta per essere venduta. All'interno degli appartamenti anche una macchina per sigillare bustine sottovuoto. In manette pregiudicato 46enne.







IGLESIAS (CI) - 2,6 chili di erba, 4100 euro in contanti, una macchina elettrica adatta a sigillare sottovuoto sacchetti di plastica e numerose buste pronte per essere riempite di droga. Il tutto in due case nella città sulcitana: il blitz della polizia ha permesso di sequestrare stupefacente e materiale vario, e far scattare le manette ai polsi di M.M., pregiudicato 46enne, con le accuse di detenzione e spaccio di droga.

Un'indagine lunga, svolta insieme all'unità antidroga della squadra cinofili della questura di Oristano. I controlli sono scattati in due case. La marijuana pronta per essere venduta era stata nascosta all'interno di un'intercapedine, ricavata in una parete della cucina.