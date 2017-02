Colpisce la moglie a martellate: lui in psichiatria, lei è grave

Un anziano 80enne aggredisce la moglie di 83 anni con un martello: è successo a Sassari nel quartiere Monte Rosello. Lei è in ospedale.







SASSARI - Terribile aggressione nel pomeriggio in un'abitazione nel quartiere di Monte Rosello. Un anziano 80enne ha aggredito la moglie di 83 anni con un martello, ferendola alla testa. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia. Nel frattempo la donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso per le ferite riportate al cranio: secondo le informazioni raccolte sarebbe grave. L’uomo, che al momento dell’arrivo degli agenti si trovava in evidente stato confusionale, è stato trasportato e ricoverato presso il reparto di psichiatria dell’ospedale civile.