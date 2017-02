Voli, giovedì giornata di sciopero nazionale. Possibili disagi per i passeggeri

Giovedý 23 febbraio, per l'intera giornata, i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto degli aeroporti incroceranno le braccia in tutta Italia. Si preannuncia una giornata di disagi anche in Sardegna.







Si preannuncia una giornata di passione per il trasporto aereo. Lo sciopero indetto dai dipendenti del settore potrebbe riguardare anche la Sardegna. Tuttavia i voli in continuità territoriale per la Sardegna saranno garantiti nelle fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Lo stabilisce la normativa ministeriale sulla regolamentazione del diritto di sciopero applicata in base a una circolare dell'Ente nazionale per l'aviazione civile. L'assessore dei Trasporti Massimo Deiana ha sottolineato l'importanza del rispetto della prescrizione: "Il sacrosanto diritto allo sciopero non deve comprimere irrimediabilmente il diritto alla mobilità dei sardi, per questo insieme all'Enac vigileremo sul rispetto delle fasce protette nei collegamenti da e per l'isola".