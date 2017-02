Cagliari, 400 chili di hashish nascosti dentro pilastri di cemento

CAGLIARI - Il blitz in un capannone all'ingresso della città, nei pressi del vecchio inceneritore sulla Ss131, è scattato ieri mattina. Qui i carabinieri hanno scovato 400 chili di hashish da valore commerciale vicino ai 3 milioni di euro. Erano nascosti dentro dei contrappesi in cemento. Dopo il ritrovamento è stato arrestato un imprenditore edile (I.S) di 44 anni originario di Moncalieri.

L’operazione è stata resa possibile grazie anche a segnalazioni di cittadini che hanno notato movimenti anomali in una zona di campagna, di destinazione quasi esclusivamente industriale (capannoni). I militari, per lo più addetti ai servizi anti-droga, sulla base di queste segnalazioni hanno avviato una serie di discreti servizi di avvistamento e di monitoraggio di questi movimenti, rilevando la presenza di persone e mezzi che, in effetti, poco avevano a che fare con quell’area. Individuato un capannone (tra i tanti della zona) e una volta accertata la presenza di queste persone al suo interno, è scattato il blitz, che ha visto l’impiego di oltre 20 uomini.

All’interno sono state identificate alcune persone, senza che l’accertamento mettesse in evidenza particolari responsabilità, ma è sembrato strano che il capannone, molto ampio, fosse sostanzialmente vuoto, eccezion fatta per la presenza di un paio grossi manufatti di cemento (contrappesi da gru), un muletto e alcuni strumenti per la demolizione. I carabinieri poi hanno deciso di spaccare i contrappesi: questi elementi, normalmente pieni proprio per la loro funzione (contrappeso gru), erano cavi. E proprio nelle cavità è stata trovata la droga.