Cagliari, tesi di laurea con il canto dei tenores di Seneghe in spagnolo, sardo e italiano

Nella facoltà di Studi Umanistici dell'Università di Cagliari una tesi di laurea discussa con il canto dei tenores di Seneghe: nell'aula Wagner ha risuonato il canto "A cuntrattu" in sardo, italiano e spagnolo di una poesia composta per il "ballu 'e cantidu".







CAGLIARI - La discussione della tesi di Domenico Cubeddu nel corso di laurea triennale del corso di Lingue e Culture per la Mediazione Linguistica dell'Università di Cagliari è stata arricchita ieri dalla partecipazione del coro di tenores di Seneghe (paese in provincia di Oristano). Il lavoro di ricerca svolto per la tesi è stato discusso con Daniela Zizi, docente di Lingua e Traduzione Spagnola della Facoltà di Studi Umanistici.

Il coro di Seneghe ha cantato "a cuntrattu" la traduzione, dal sardo verso l'italiano e verso lo spagnolo, di una poesia scritta per il "ballu 'e càntidu", cioè un tipo di poesia scritta per accompagnare i balli in piazza. Proprio la traduzione della poesia, il cui autore è Domenico Cossa, è stato particolarmente complesso, perché si trattava di rispettare la metrica e l'endecasillabo in modo da permettere il canto e il ballo anche delle versioni tradotte. Il lavoro svolto da Domenico Cubeddu si inserisce in questo modo in uno dei temi di ricerca della professoressa Zizi, la poesia improvvisata in Sardegna, Spagna e Cuba.