Ss131, i lavori non finiscono mai. Dal 28 febbraio limitazioni al traffico a Serrenti

Anas comunica che per lavori, da martedì 28 febbraio e fino a sabato 4 marzo 2017, saranno presenti alcune limitazioni sulla strada statale 131 'Carlo Felice, nel territorio comunale di Serrenti. In particolare, tra il km 32,300 e il km 41,000, in tratti saltuari rimarrà chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni. Il provvedimento si rende necessario per consentire alcuni interventi di manutenzione dei guard-rail centrali.