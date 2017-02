Scarafaggi ovunque e cibo "conservato" per terra. Blitz dei Nas in ristorante cinese e bar a Cagliari

Controlli improvvisi del nucleo antisofisticazione e sanità, fioccano multe e chiusure. Impressionante il livello di sporcizia in un'attività gestita da orientali, in una caffetteria le bevande conservate in luoghi "proibiti".







CAGLIARI - Controlli a tappeto da parte dei carabinieri dei due nuclei che si occupano di monitorare la qualità del lavoro all'interno di esercizi commerciali che fanno ristorazione. In due casi, piovono multe e denunce. Finisce sbarrato un ristorante cinese: i piatti venivano preparati in una cucina più che fatiscente, tra piastrelle spaccate e intonaco marcio. Non solo: oltre all'alta quantità di sporcizia, i carabinieri non sono riusciti a tenere il conto delle blatte e scarafaggi che, in tutta tranquillità, stavano scorrazzando per la cucina.

Nei guai anche il proprietario di un bar: le bevande venivano conservate in luoghi non adatti. Assenti, inoltre, le schede di monitoraggio dell'autocontrollo, fondamentali per le caffetteterie, oltre alla mancanza dei corretti sistemi di protezione per evitare la contaminazione del cibo venduto.