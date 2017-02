Crollano i matrimoni religiosi, in 5 anni -30,7%

Matrimoni religiosi in caduta libera. Tra il 2008 e il 2015 le celebrazioni 'benedette' sono calate del 30,7%. L'allontamenento delle coppie da firme e cerimonie riguarda anche i riti civili, dove però il fenomeno è meno accentuato: in cinque anni ci sono stati il 9,9% di legami in meno. Considerando il totale dei matrimoni il calo è stato del 21,2%.