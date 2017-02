Dj Fabo è morto in Svizzera. L'annuncio, via Twitter, di Marco Cappato

"Fabo è morto alle 11.40. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un Paese che non è il suo". Ad annunciarlo è l'ex parlamentare europeo da sempre nelle fila dei Radicali.







"Fabo è morto alle 11.40. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un Paese che non è il suo". L'annuncio è stato dato da Marco Cappato su Twitter. "Ringrazierò Marco fino alla morte", aveva detto Fabiano Antoniani, cieco e tetraplegico dal 2014, in un messaggio registrato e pubblicato dalla Svizzera sulla pagina Facebook di "Eutanasia Legale".

DJ Fabo era arrivato da alcune ore nel Paese elvetico assieme al promotore della campagna 'Eutanasia legale' per avviare le procedure. "Sono finalmente arrivato in Svizzera e ci sono arrivato, purtroppo, con le mie forze e non con l'aiuto del mio Stato - si sente dire a DJ Fabo -. Volevo ringraziare una persona che ha potuto sollevarmi da questo inferno di dolore, di dolore, di dolore. Questa persona si chiama Marco Cappato e lo ringrazierò fino alla morte. Grazie Marco. Grazie mille".