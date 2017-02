Raffica di patenti sequestrate ad Olbia. Decine di automobilisti ubriachi alla guida

OLBIA - Controlli a tappeto su oltre duecento automobilisti, quasi un quarto finisce nei guai. La polizia stradale intensifica i controlli nelle srade della provincia gallurese. Per 33 guidatori scattano sanzioni e, in alcuni casi, anche il ritiro delle patente. In 33 sono stati pizzicati mentre non rispettavano le regole base del codice della starda: undici di loro stavano guidando in stato di ubriachezza.

Così, per molti è scattato il ritiro immediato della patente e la conseguente denuncia. Gli agenti hanno anche sequestrato tre automobili. I controlli sono avvenuti durante il periodo di Carnevale, per evitare possibili incidenti stradali.