Lavori per la Sulcitana a 4 corsie, nuovi disagi per gli automobilisti

CAGLIARI - Sono state prorogate fino a venerdì 21 aprile 2017 le limitazioni già in vigore per la prosecuzione dei lavori di costruzione dei lotti 1 e 3 del nuovo tratto a 4 corsie della nuova strada statale 195 "Sulcitana", nella città metropolitana di Cagliari. Nel dettaglio, continuerà ad essere attiva la chiusura al traffico del tratto compreso tra lo 'Svincolo di Sarroch – Agglomerato industriale' sino alla fine della Strada Consortile con uscita obbligatoria allo 'Svincolo di Sarroch – Agglomerato industriale' per il traffico proveniente da Cagliari in direzione Pula. Inoltre, in direzione Cagliari, sarà interdetta al traffico la rampa di innesto alla Strada Consortile Cacip, lungo la bretella di connessione con la Ss195 alla Strada Consortile Cacip.

Per il traffico da Pula verso Cagliari l'accesso alla Strada Consortile sarà consentito al km 21,000 della SS 195 con innesto sulla strada di bonifica pedemontana. Viceversa, il traffico in direzione Pula potrà accedere alla strada consortile allo 'Svincolo di Sarroch – Agglomerato industriale', per tornare sulla SS 195 al km 21,000.

L'opera che sarà realizzata, all'interno dei territori comunali di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula, consentirà l'innalzamento degli standard di sicurezza e tempi di percorrenza inferiori tra Cagliari e le località costiere del sud-ovest dell'Isola.