Giovedì 2 marzo dalle ore 7 alle 18, sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata su entrambi i lati, e il divieto di transito nel tratto di via Sassari, tra via Mameli e corso Vittorio, e nel corso Vittorio tra via Sassari e via Caprera. Sarà chiusa al traffico anche la via Porto Scalas, nel tratto tra via Sant'Ignazio da Laconi e il corso Vittorio Emanuele.