Ha un debito di droga, ragazzo minacciato per giorni

Minacciato e perseguitato per giorni per un piccolo debito di droga. E' la disavventura capitata a un ragazzo a Cagliari. I suoi aguzzini, due ragazzi di 17 e 20 anni, sono stati fermati e denunciati.







CAGLIARI - La polizia ha denunciato due giovani rispettivamente di 20 e 17 anni per rapina e tentata estorsioni. I due giovani ieri sono stati fermati in via Cadello, dopo un appostamento scaturito a seguito di una segnalazione che li indicava come autori di numerose minacce, aggressioni verbali e, due giorni fa anche della rapina di pochi euro, commessi ai danni di un ragazzo coinvolto in un debito di droga.

Il ragazzo, stanco delle continue richieste di denaro, si è rivolto alla polizia. I poliziotti della Squadra Mobile, nel pomeriggio di ieri, hanno assistito ad un’animata discussione fra i due giovani e la vittima e sono intervenuti bloccandoli. Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di rapina e tentata estorsione.