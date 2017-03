Pasqua, più posti nei voli per la Sardegna

Dal 13 aprile al 3 maggio, sulle rotte della continuità aerea da e per la Sardegna, è previsto al momento un incremento di 37.885 posti rispetto alla disponibilità prevista dal decreto di imposizione degli oneri di servizio. Si conta così su 160mila poltrone in totale nei 21 giorni a cavallo delle festività pasquali.







Lo ha stabilito stamattina il Comitato paritetico di monitoraggio Regione-compagnie convocato dall'assessore dei Trasporti Massimo Deiana.

Riguardo ad Alitalia l'aumento di capienza è così articolato: più 11 per cento sulla Alghero-Fiumicino-Alghero, più 79 per cento sulla Alghero-Linate-Alghero, più 16 per cento sulla Cagliari-Fiumicino-Cagliari e più 26 per cento sul collegamento tra il capoluogo regionale e Linate. Complessivamente la compagnia di bandiera ha già messo in vendita il 23 per cento di poltrone in più nel periodo attraverso upgrade degli aerei, raggiungendo la quota di 119mila posti totali a disposizione. È previsto un ulteriore aumento del 20 per cento con voli aggiuntivi.

Meridiana ha integrato con 16mila posti, ovvero il 69 per cento in più rispetto alla disponibilità prestabilita, suddivisi in più 49,6 per cento sulla Olbia-Fiumicino-Olbia e in più 96per cento sulla Olbia-Milano-Olbia. Complessivamente su queste tratte dal 13 aprile al 3 maggio sono offerti 41028 posti con nuovi voli.