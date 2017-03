Lavori in via Manno a Cagliari, lunedì vie del centro storico senz'acqua per 8 ore

CAGLIARI - Lunedì 6 marzo 2013 saranno effettuati i collegamenti dei nuovi tratti di condotta realizzati lungo via Manno. I lavori ricadono nell’ambito del “Progetto Cagliari” portato avanti da Abbanoa in collaborazione con l’amministrazione comunale nell’ottica di una riqualificazione urbana che prevede il rifacimento delle pavimentazioni stradali con la totale sostituzione dei sottoservizi. Nel dettaglio Abbanoa sta curando la sostituzione delle reti idriche e delle apparecchiature di sezionamento lungo i tratti oggetto di intervento.

Per poter eseguire i collegamenti, lunedì dalle 9 alle 17 sarà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Manno, Piazza Yenne, via Torino, via Principe Amedeo, via San Salvatore, viale Regina Margherita (da Piazza Costituzione a via San Salvatore), via Mazzini, via Cima, via Spano e viale Regina Elena (da Piazza Costituzione a Piazza Marghinotti).