Non autosufficienza, attivo il progetto Home Care Premium 2017

Il Servizio Politiche sociali del Comune di Cagliari comunica che, con avviso pubblicato il 28 febbraio 2017, l'Inps ha aperto i termini per la presentazione delle domande per l'accesso al progetto Home Care Premium 2017.







Il beneficio è finalizzato a fornire prestazioni e interventi, economici e di servizi, afferenti alla sfera socio-assistenziale, in un'ottica di sostegno alle problematiche legate alla non autosufficienza. Per presentaqre le domande (online sul sito Inps) c'è tempo fino alle ore 12,00 di giovedì 30 marzo 2017. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare l'area tematica Politiche sociali del sito istituzionale del Comune.