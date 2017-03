Cagliari, sit-in contro la chiusura dell'ospedale Marino

"Il Marino non deve chiudere". Cgil, Cisl, Uil domani venerdì 3 marzo terranno un sit-in dei lavoratori all'ospedale Marino di Cagliari. L'ospedale è infatti inserito nel piano di ridimensionamento della rete sanitaria regionale che ne prevede la chiusura.







Durante l'incontro i sindacati forniranno "i dati relativi all'attività del Presidio, alla forza lavoro, oltre denunciare lo stato di abbandono del presidio, per il quale si chiedono straordinarie misure di intervento finalizzate a mettere in sicurezza lo stabile, a garantire maggior comfort e sicurezza a pazienti e lavoratori, garantendo così servizi di qualità per l' intero territorio".