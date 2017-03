Santa Teresa di Gallura - Bonifacio, riprendono i collegamenti BluNavy

"Siamo molto soddisfatti per il riavvio delle corse del traghetto Ichnusa che accresce qualità e quantità del servizio su questa importantissima rotta e garantisce l'impiego di molti lavoratori - ha detto l'assessore dei Trasporti Massimo Deiana commentando la notizia - nonché ringraziamo la compagnia di navigazione che ha mantenuto fede all'impegno di ritornare in linea entro i primi di marzo".

Nei giorni scorsi è stata definita la ripartizione delle competenze tra Sardegna e Corsica per la gestione delle tratte in continuità territoriale tra le due isole: "La Regione si occuperà di predisporre gli oneri di servizio pubblico sulla Santa Teresa di Gallura-Bonifacio affinché sia garantito da contratto un livello adeguato di operatività, ricordando che attualmente le due compagnie, BluNavy e Moby, operano in regime di libero mercato", ha concluso Deiana.

Da oggi fino al 12 aprile la nave effettuerà le seguenti corse, dal lunedì al venerdì, "dormendo" a Santa Teresa:

SANTA TERESA BONIFACIO Partenze Partenze 8.30 11.30 15.30 17.00

Dal 13 aprile si passerà poi all'orario estivo, in vigore fino al 30 settembre, con un aumento delle partenze secondo questa pianificazione, che prevede invece la sosta notturna della nave a Bonifacio:

BONIFACIO SANTA TERESA Partenze Partenze 7.00 9.00 10.30 12.00 15.30 17.00 18.30 20.00

Rispetto al 2016, quando il servizio di Blu Navy iniziò l'8 aprile, l'unica variazione riguarda l'anticipo della prima corsa da Bonifacio, che quest'anno partirà alle 7 anziché alle 7.30.