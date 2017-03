Cities Challange Italy, Cagliari 'città imprenditoriale' vince la sfida

Il titolo di “città imprenditoriale” tra le otto finaliste è stato assegnato oggi. Cagliari ha avuto la meglio sulle altre finaliste ovvero Reggio Emilia, Lecce, Legnano, Messina, Piacenza, Terni e Vicenza. La sfida aveva come obbiettivo quello di promuovere il sistema imprenditoriale locale e stimolare la creazione e l'attuazione di azioni capaci di creare nuovo valore per la città: quindi, a esempio, favorire la nascita di nuove idee imprenditoriali, l'innovazione di quelle esistenti e l'attrazione di soggetti e capitali dall’esterno.

Cagliari avrà l’opportunità di essere presentata come città vincitrice italiana al Gec 2017 (Global Entrepreneurship Congress) che si terrà nelle prossime settimane in Sud Africa a Johannesburg. "Il premio - scrive il sindaco Zedda su facebook - consiste in diverse iniziative importanti: il percorso di animazione “Una città da dieci&lode”, ovvero 10 incontri di approfondimento su temi strategici per la città a cui parteciperanno relatori di fama internazionale. Inoltre i migliori progetti imprenditoriali innovativi provenienti dai giovani cagliaritani verranno selezionati e accompagnati nello sviluppo. Per le piccole e medie imprese, infine, sono previste azioni di formazione specialistiche per innovare e crescere nei mercati di riferimento. Ogni anno, il GEC 2017 raccoglie migliaia di imprenditori, investitori e ricercatori da più di 160 paesi per identificare nuovi modi per aiutare i fondatori ad aprire ed espandere nuove imprese in tutto il mondo. Si tratta di un risultato di cui andare orgogliosi - conclude il primo cittadino - grazie a quanti hanno raccolto l’invito di qualche settimana fa a partecipare alle votazioni online, sostenendo la nostra città".