Femminicidio di Iglesias: accoltella la moglie, non accettava la separazione

CAGLIARI - Un efferato omicidio a causa della seperazione. Ci sarebbe questo dietro la morte di Federica Madau 32enne uccisa ieri dal marito Giovanni Murru (45 anni) dopo una lite.

I fatti secondo quanto ricostruito dalla questura di Cagliari. Nel corso della serata di ieri la Squadra Mobile ed il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias sono intervenuti in via San Salvatore ad Iglesias, dove era stata segnalata una violenta lite tra coniugi. Gli agenti hanno accertato che Giovanni Murru, armato di un coltello da guerra, aveva colpito a morte la moglie Federica Madau con 10 fendenti al collo, dopo averla attirata presso il proprio domicilio con la scusa di affidare a lei le 3 figlie per la sera. All’atto dell'aggressione l’uomo, per garantirsi libertà di agire, aveva chiuso all’interno di una stanza le bambine.

Successivamente le bambine sono state affidate al reparto pediatrico dell’ospedale Santa Barbara di Iglesias. La coppia, che aveva in corso una recente causa di separazione, viveva separata dal mese di dicembre scorso, e aveva già richiesto, in una precedente occasione, l’intervento delle Forze dell’Ordine. Queste avevano avviato un tentativo di mediazione con i legali per la gestione delle minori che aveva portato ad un accordo, almeno apparentemente, accettato da entrambi.