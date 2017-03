Scuole a pezzi, 4 milioni per i lavori a comuni e province

NovitÓ importante per Iscol@, il piano straordinario finalizzato alla riqualificazione e al miglioramento delle infrastrutture scolastiche: 3,8 milioni disponibili per Comuni e Province.







L'Unità di Progetto, istituita presso la Presidenza della Regione, ha dato mandato a Cassa Depositi e Prestiti di trasferire a province e comuni 3,8 milioni di euro per 54 interventi di manutenzione straordinaria in altrettanti istituti superiori della Sardegna. I 3,8 milioni rientrano nel contratto di prestito stipulato dall'Unità di Progetto e da Cassa Depositi e Prestiti per una cifra di oltre 32 milioni di euro indirizzata alla realizzazione di opere nel campo dell'edilizia scolastica. Con i 3,8 milioni di euro sarà possibile coprire spese già effettuate dagli enti locali o assegnare immediatamente le risorse a favore delle imprese che hanno concluso i lavori.

Interventi in Ogliastra. Con le nuove risorse vengono migliorati lo stato e la qualità degli istituti superiori dell'Ogliastra per i quali, negli ultimi anni, erano stati segnalati problemi e criticità. In particolare i lavori hanno riguardato il polo scolastico di Lanusei con i licei classico e scientifico, l'istituto d'Arte e l'istituto tecnico per geometri. Sempre in Ogliastra una quota delle risorse disponibili è stata destinata al liceo scientifico di Jerzu.

Gli altri territori. Analoghi interventi di manutenzione straordinaria, risanamento, messa in sicurezza e efficientamento energetico hanno interessato edifici scolastici degli altri territori dell'isola: dalla Gallura alla provincia di Sassari, al nuorese, alla provincia di Cagliari.