Cagliari, il meteo peggiora: in arrivo vento e mareggiate

Dalle ore 20 di venerdì 3 alle ore 15 di sabato 4 marzo si prevedono venti di forte intensità sulla fascia costiera, le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca. Mari agitati con possibili mareggiate. Si tratta di previsioni in linea con il bollettino emesso dai meteorologi di 3bmeteo.com per la Sardegna. "Sabato una nuova perturbazione porterà locali piogge, tuttavia di debole intensità. Meglio nella giornata di domenica in attesa di un nuovo sensibile peggioramento ad inizio della prossima settimana con rovesci e temporali in arrivo da Ovest. Temperature che seppur in calo restano assai gradevoli di giorni con punte localmente di 17/18°C".