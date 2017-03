Iglesias, parla il vescovo: "Tre bambine orfane, ora ognuno si domandi cosa può fare"

Il vescovo di Iglesias interviene dopo la morte di Federica Madau, uccisa ieri sera dal marito a Iglesias. "Cosa possiamo fare perché tre bambine rimaste improvvisamente orfane non perdano la speranza e non si chiudano alla vita? Cosa possiamo fare per aiutare a redimersi questo marito e padre che non ha saputo trovare altra soluzione ai problemi della sua famiglia se non dare la morte?". Il commento.







Il commento del vescovo di Iglesias mons. Giovanni Paolo Zedda rilasciato questa mattina al Sir Servizio Informazione Religiosa. Lo riportiamo integralmente.

La notizia del dramma che ha colpito una famiglia della nostra terra non può non lasciarci sconcertati. Sperimentiamo all'improvviso la verità dell'affermazione del salmista: "un baratro è l'uomo e il suo cuore un abisso" (Ps 63,7).

La cruda realtà di questa violenza familiare deve diventare occasione di riflessione e di verifica per la nostra responsabilità come persone e come Chiesa. Non dobbiamo dimenticare l'ammonimento di Dio: "domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello" (Gen 9,5).

Conosciamo le problematicità di tante nostre famiglie, segnate dalla crisi economica e da sconvolgimenti epocali di valori e stili di vita. Conosciamo la difficoltà di molti a reagire a questo disfacimento restando saldi nell'amore e nell'unità familiare senza cedere alla rassegnazione, allo sconforto e alla disperazione o addirittura alla violenza.

Ma è doveroso che ognuno domandi a sé stesso, personalmente e comunitariamente, cosa può fare per aiutare chi è più debole a non cedere a queste tentazioni, senza scaricare genericamente sulla società la causa di queste tragedie. Cosa possiamo fare perché tre bambine rimaste improvvisamente orfane non perdano la speranza e non si chiudano alla vita? Cosa possiamo fare per aiutare a redimersi questo marito e padre che non ha saputo trovare altra soluzione ai problemi della sua famiglia se non dare la morte?