A Sassari nuova vita per lo stadio dei Pini. Pista d'atletica omologata con sei corsie - LE FOTO

Riapre la struttura di via Poligono, i lavori costati 600mila euro. Confermata la gestione, fino al 2021, alla Fidal. "Cordoli e pedane nuove per lanci e salti, restyling anche per la fossa dei 3mila siepi".







SASSARI - Riapre lo stadio dei Pini. Sulla nuova pista del "Tonino Siddi" di via Poligono, omologata dalla Fidal dopo la chiusura dei lavori a novembre, presenti anche il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, l'assessore comunale alle Politiche educative giovanili e sport, Maria Vittoria Casu, e l'assessore comunale all'Ambiente, Fabio Pinna. "È bello vedere di nuovo in attività le società sportive – afferma il sindaco di Sassari, Nicola Sanna – che attendevano la conclusione dell'intero iter dei lavori. Mi preme ricordare che il Comune il 3 novembre, dopo la conclusione dei lavori da parte della ditta nei tempi contrattuali previsti, ha consegnato la palla nelle mani della Fidal che ha avviato le procedure di collaudo, concluse nelle settimane scorse". La federazione, infatti, doveva avviare il collaudo della nuova pista non prima dei 30 giorni dalla chiusura dei lavori per terminarle entro i successivi 120 giorni.

Le procedure per il collaudo sono state avviate a fine gennaio e si sono concluse nel mese di febbraio. "Restituiamo alla città una struttura completamente rinnovata – conclude il primo cittadino – con attrezzature omologate che consentiranno di svolgere le attività in sicurezza e con standard adeguati". A gestire la struttura sino al 2021 sarà ancora la Fidal, attuale concessionario. "Quella di oggi è stata un'apertura attesa da tutti – ha aggiunto l'assessora Maria Vittoria Casu – ma l'inaugurazione avverrà più avanti, durante una delle manifestazioni ufficiali della Fidal. Una visita allo stadio per verificare le migliorie apportate e prendere visione di una pista eccellente. I lavori sono stati seguiti dal settore Lavori pubblici guidato dall'assessore Ottavio Sanna.

L'intervento nella struttura di via Poligono, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2015 – 2017, è stato finanziato dalla Regione Sardegna con 500mila euro attraverso il programma impiantistica sportiva del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2007-2013. Il Comune ha investito ulteriori 50mila euro di fondi propri e, ad agosto scorso, si sono aggiunti altri 50mila euro di fondi regionali per le attrezzature e gli arredi sportivi utili alla completa omologazione dell'impianto. La consegna di queste attrezzature è iniziata il 3 gennaio scorso. La ricostruzione della superficie sintetica è avvenuta con l'impiego del retopping, cioè con una tecnica che non ha comportato la completa rimozione del manto prefabbricato ma solo del suo strato superficiale. Quest'ultimo, infatti, è soggetto a maggior usura e invecchiamento e, dopo essere stato raschiato, è stato integrato con un nuovo strato colato in opera. La superficie riqualificata è di 5mila metri quadrati, la pista non ha subito modifiche dal punto di vista geometrico, con le sei corsie già omologate dalla Fidal in precedenza.