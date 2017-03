Forte vento a Cagliari, chiusi tutti i parchi

Chiusi i parchi e i cimiteri cittadini a causa del forte vento. Il Servizio Verde Pubblico del Comune ha disposto in via precauzionale la chiusura di tutti i parchi e cimiteri cittadini. La riapertura è prevista per la serata di oggi o la mattinata di mercoledì 8 marzo, compatibilmente al miglioramento delle condizioni meteo.