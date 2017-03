L'8 marzo manifestazione a Cagliari, possibili disagi per il traffico

CAGLIARI - L'8 marzo modifiche al traffico nel centro città per una manifestazione di protesta. In particolare, secondo l'ordinanza a firma del dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti, durante la giornata di mercoledì saranno vigenti le seguenti prescrizioni:

- divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, nella fascia oraria 9,00 / 22,00 nella piazza Del Carmine (nelle due bretelle lato Caide e lato poste italiane), nella via Sassari (tra la via Crispi e la bretella lato Poste italiane), nella via Maddalena (fronte piazza Del Carmine), nel viale Buocammino (nella zona antistante l'ex carcere);

- divieto di transito al traffico veicolare, dalle ore 15,00 alle ore 22,00 , escluso i mezzi autorizzati, nella piazza Del Carmine (nelle due bretelle lato Caide e lato Poste italiane), nella via Sassari (tra la via Crispi e la bretella lato Poste italiane).

Prevista anche l'istituzione di una breve interruzione del traffico veicolare durante il passaggio della manifestazione (9,30 /15,00), nel viale Buoncammino (area antistante l'ex carcere), nella piazza D'Armi, nella via Is Mirrionis, nella via Campania, nella via Liguria (semicarreggiata destra direzione piazza Kennedy), nella via Garfagnana, nella via Romagna, nella via Baccaredda, nella via Cocco Ortu (contromano), nella via Dante (contromano semicarreggiata destra direzione piazza san Benedetto), nella piazza san Benedetto, nella via Dante (contromano semicarreggiata destra direzione piazza Repubblica), nella piazza Repubblica, nella via Alghero, nella via Sonnino, nella piazza Lippi, nella via XX Settembre, nella piazza Amendola, nella via Roma (lato portici tutta la carreggiata), nella via Sassari (contromano) e nella piazza del Carmine (fine corteo).