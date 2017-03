Cagliari, 66enne investito da un mezzo della spazzatura

Il conducente di un mezzo della raccolta dei rifiuti questa mattinamentre percorreva via Logudoro diretto verso il viale Cimitero ha investito un uomo di 66 anni che stava attraversando la strada. Il 66enne (V.M.P le iniziali del suo nome) non si trovava sulle strisce pedonali. Il pedone Ŕ stato soccorso e trasportato dal 118 con assegnato codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale "Marino". Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.