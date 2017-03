Rifiuti, aggiudicato il maxi appalto per il 'porta a porta' a Cagliari

Aggiudicata in via definitiva la gara per l'affidamento dei nuovi servizi di igiene urbana nel Comune di Cagliari. Ad aprile l'avvio.







CAGLIARI - Aggiudicato il maxi appalto per la gestione dei rifiuti a Cagliari. Completate con esito positivo le verifiche di legge relative al possesso dei requisiti, il servizio è stato assegnato al Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti formato dalla DeVizia Transfert spa, in associazione con le società Coop L.A.T. e Econord.

Il concreto avvio delle attività è programmato per la metà del mese di aprile ed avrà una durata di sette anni. L'importo complessivo dell'affidamento è pari a circa 29 milioni di euro all'anno, con un ribasso di oltre il 10% sull'importo presunto messo a base di gara.

Il nuovo servizio segnerà una svolta per la città: l'approdo al sistema di raccolta tramite il cosiddetto “porta a porta” che contribuirà in modo determinante ad innalzare il livello di differenziazione dei rifiuti.

Tante le nuove attività che prenderanno avvio nei prossimi mesi, a partire da una intensa attività di comunicazione che accompagnerà la consegna dei contenitori per le varie frazioni di rifiuti e che fornirà agli utenti le fondamentali istruzioni per fruire al meglio del nuovo servizio.

In particolare, nei prossimi mesi verranno attivati dei punti informativi dislocati per la città e prenderanno avvio una serie di iniziative tese alla sensibilizzazione sul tema dei rifiuti con la distribuzione di materiale informativo rivolto non solo alla cittadinanza ma anche a chi vive la città per ragioni lavorative oltre che per finalità turistiche e di svago.