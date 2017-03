Cagliari, fiamme in un appartamento in centro - Foto/Video

Tre donne messe in salvo dai Vigili del fuoco. L'incendio in una palazzina di via dei Colombi, nel quartiere di Bonaria. Ancora da accertare la causa del rogo.







CAGLIARI - Vigili del fuoco, ambulanze e polizia sono intervenute a causa di un incendio divampato in un appartamento in via dei Colombi a Cagliari tra il quartiere Bonaria e quello di Monte Urpinu. Nel video sono visibili le fiamme che fuoriescono da una finestra. Il fuoco è stato domato, diverse persone sono state evacuate. In particolare, tre donne sono rimaste intossicate a causa del fumo.