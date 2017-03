Sassari, ecco le borse Erasmus: opportunità di studiare all'estero per gli universitari sardi

Studiare all'estero con l'Università di Sassari. Pubblicati i bandi Erasmus Plus 2017/2018.







L'Università degli Studi di Sassari ha pubblicato i bandi per l'assegnazione di borse di mobilità internazionale a fini di studio, nell'ambito del programma Erasmus+ per l'anno accademico 2017/2018.

Sul sito dell'Università sono consultabili i bandi per l'assegnazione dei finanziamenti destinati allo svolgimento di un periodo di studio all'estero in una delle numerose università europee con le quali l'ateneo ha stipulato accordi di interscambio. Le mobilità, da svolgere nell'anno accademico 2017/18, dovranno avere durata minima di tre mesi e massima di 12.

Il bando è rivolto agli iscritti ai Corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato e Scuole di specializzazione di tutti i dipartimenti dell'Ateneo. Le candidature dovranno essere compilate on line, entro le 12.30 del 14 marzo e successivamente consegnate in formato cartaceo all'Ufficio Relazioni Internazionali (via Macao 32, Sassari) entro le 12.30 del 15 marzo.

Tutte le informazioni sono contenute nei bandi. Sul sito dell'università di Sassari i candidati troveranno anche l'elenco delle sedi in cui è possibile svolgere la mobilità e le indicazioni da seguire per accedere ai test obbligatori di valutazione delle competenze linguistiche. Le opzioni di scelta saranno attive e disponibili sulla piattaforma dedicata http://ecla.uniss.it/ dalle 9.00 del 10/03/2017 alle 18.00 del 15/03/2017.

"Vivere una mobilità Erasmus è un'opportunità che ha un impatto notevole sia sotto il profilo della formazione accademica, sia sotto il profilo personale e lavorativo. Le statistiche - rende noto l'Università di Sassari - a livello europeo e nazionale dimostrano che aver trascorso un periodo di formazione all'estero contribuisce in modo determinante a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, migliorando di fatto le prospettive occupazionali".