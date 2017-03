“Un’amatriciana per Amatrice". A Cagliari pranzo di solidarietà per popolazioni colpite da terremoto

Domenica 12 Marzo alle 12 nel Convento San Giuseppe in via Paracelso a Cagliari, si terrà la manifestazione “Un’amatriciana per Amatrice”, pranzo solidale il cui ricavato andrà alle popolazioni terremotate. Nel corso dell'incontro, un gruppo di volontari cagliaritani, che ha partecipato ai primi soccorsi ed ha ancora in programma diversi interventi ad Amatrice e nelle zone limitrofe, testimonierà dal vivo la propria esperienza.

“Un’amatriciana per Amatrice – spiega la presidente del Gruppo Terziario Donna Graziella Puddu - è un’iniziativa lanciata in sinergia con il distretto 108L dei Lions e l'Unicef, che, mettendo a frutto l’esperienza e la capillare presenza, hanno voluto impegnarsi insieme per sostenere la gara di solidarietà dove tutti potranno dare il loro contributo alla ricostruzione dei paesi devastati dal sisma e ad alleviare le sofferenze della popolazioni colpite lo scorso agosto dal terremoto”.