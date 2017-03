Cagliari, in viale Sant'Ignazio biblioteca aperta anche di domenica

CAGLIARI - A partire da questa settimana le sale lettura della Biblioteca della sezione di Scienze economiche del Distretto delle Scienze sociali, economiche e giuridiche in viale Sant'Ignazio 84 saranno aperte anche di domenica. Dal 12 marzo infatti, tutte le domeniche, gli studenti dell'Università degli Studi di Cagliari potranno studiare in quei locali dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19: a disposizione ci sono 256 posti a sedere, in sale già da tempo aperte e fruibili tutto il resto della settimana (compreso il sabato fino alle 18). Negli stessi spazi, e negli stessi orari, è garantita anche la consultazione dei volumi disponibili a scaffale aperto.

L'iniziativa rientra nelle politiche dell'Ateneo volte ad aumentare i servizi agli studenti, e risponde ad una precisa esigenza manifestata dagli iscritti in queste settimane. Dopo un primo periodo sperimentale, rende noto l'ufficio stampa dell'Università, volto a monitorare gli accessi e verificare il gradimento degli studenti per l'iniziativa e l'adeguatezza delle fasce orarie di apertura proposte, il servizio sarà erogato regolarmente.

"Abbiamo recepito una richiesta precisa dei nostri studenti – è il commento del rettore, Maria Del Zompo, che ha fortemente voluto questa iniziativa – Come sempre, l'Università di Cagliari è al fianco dei suoi iscritti: per noi è importante venire incontro alle loro esigenze. Pensiamo che l'apertura domenicale sia molto utile per sostenere l'impegno dei nostri studenti e delle nostre studentesse, offrendo loro nuove opportunità per studiare e approfondire, per una piena attuazione del loro diritto allo studio".

Per informazioni sui servizi erogati dalle Biblioteche dell'Ateneo è possibile consultare il sito https://sba.unica.it/