European Cycling Challenge, sfida in bicicletta: Cagliari in gara

Cagliari parteciperà all'edizione 2017 di European Cycling Challenge, la sfida in bicicletta per sensibilizzare le persone all'utilizzo della mobilità sostenibile. Quest'anno in gara tutta la Città Metropolitana.







CAGLIARI - European Cycling Challenge 2017, Cagliari c'è. Anche quest'anno il Comune ha aderito alla competizione europea che tra gli obbiettivi ha quello di promuovore la mobilità sostenibile. Questa volta, ed è la novità di questa edizione, in gara Cagliari sarà assieme all'intera Città Metropolitana.

La sfida è una competizione tra città sul chilometraggio che gruppi di ciclisti urbani tracceranno ed accumuleranno durante un mese nei loro spostamenti quotidiani per motivi di lavoro, studio o altre ragioni. Ogni città partecipante sarà rappresentata dalla sua “squadra cittadina”, appositamente creata per la Ecc 2017 e le persone che vivono nella città, o vi si spostano, potranno unirsi alla propria squadra cittadina e tracciare i propri spostamenti mediante una app gratuita per smartphone. Le classifiche dei km percorsi saranno disponibili online e aggiornate in tempo reale sul sito della manifestazione durante il periodo della sfida.

Nel 2016 la gara ha visto 52 città di 17 paesi europei sfidarsi per tutto il mese di maggio 2016 tra cui Cagliari e i comuni dell'area vasta e ha coinvolto 46.000 partecipanti provenienti da una potenziale popolazione di circa 14 milioni di cittadini europei. In totale sono stati pedalati 4 milioni di chilometri.