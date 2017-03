400mila euro per dare vita agli spazi abbandonati

CAGLIARI - Sostenere progetti culturali innovativi ad alto impatto sociale che riattivano e danno nuova vita a spazi, edifici, ex siti industriali abbandonati o in fase di transizione. Questi gli obiettivi di “culturability – rigenerare spazi da condividere”, il nuovo bando della Fondazione Unipolis che sarà presentato mercoledì 15 marzo a Cagliari, in collaborazione con Sardegna Ricerche. L’iniziativa è in programma alle ore 17.30 presso gli spazi recuperati della Manifattura Tabacchi (viale Regina Margherita 33).



Con questa quarta edizione del bando, la Fondazione mette a disposizione complessivamente, a livello nazionale, 400 mila euro per supportare quelle iniziative in grado di riempire di creatività gli spazi vuoti e restituirli alle comunità locali, unendo cultura, innovazione e coesione sociale, collaborazione, sostenibilità e occupazione giovanile. Fra le proposte pervenute, ne saranno selezionate 15 che avranno l’opportunità di partecipare a un percorso di formazione nei mesi di giugno e luglio. Tra queste, nel mese di settembre, una Commissione di Valutazione selezionerà i 5 progetti finalisti che riceveranno 50 mila euro ciascuno e continueranno l’attività di mentoring. Gli altri 150 mila euro saranno utilizzati per realizzare le attività di formazione e accompagnamento per l’empowerment dei team, rimborsi spese per partecipare ai programmi di supporto.



Un ulteriore contributo verrà messo a disposizione grazie alla collaborazione con la Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie Urbane del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo. Fra i 15 finalisti, in aggiunta ai 5 beneficiari del contributo di Unipolis, la Commissione di Valutazione selezionerà altri 2 progetti ai quali attribuire una menzione speciale e un contributo del valore di 10 mila euro ciascuno.



La call di “culturability” è aperta dal 16 febbraio al 13 aprile 2017. Organizzazioni sociali, imprese o cooperative culturali e team informali, composti in prevalenza da under 35, possono candidare i propri progetti online sul sito www.culturability.org.



All’incontro di presentazione a Cagliari, interverranno: Roberta Franceschinelli – responsabile culturability Fondazione Unipolis, Gianluca Cadeddu – direttore del Centro Regionale di Programmazione della RAS, Giorgio Pisanu – direttore di Sardegna Ricerche, Carolina Pacchi – Avanzi, Politecnico di Milano.

Nella foto alcune delle torri del quartiere Monreale, nella frazione di Pirri (Cagliari), abbandonate da decenni.