"Sulla Ss554 tra Cagliari e Villasimius lavori bloccati: cantiere eterno"

La denuncia del deputato di Unidos Mauro Pili dopo un sopralluogo sulla Ss 554: "La strada Ŕ ancora bloccata, i lavori sono in ritardo e si rischiano disagi al traffico in estate."







"Anas e Regione tentano maldestramente di continuare a nascondere tutto sulla vergogna del cantiere sulla 554, la strada di collegamento tra Cagliari, Villasimius e Muravera. Una vergogna senza tempo. Il cantiere è bloccato, nessuno ci sta lavorando da mesi e i tempi di consegna del cantiere prima fissati a luglio 2016, poi slittati a settembre avrebbero previsto 180 giorni di lavori. In realtà nel cantiere vietato tutto è fermo".

Lo denuncia il deputato di Unidos Mauro Pili che questa mattina ha effettuato un sopralluogo sulla statale nel tratto nel quale tre anni si verificò un cedimento. "Emerge lo scandalo di un cantiere da 2,6 milioni di euro - afferma -, per il quale niente è stato fatto. Un enorme cratere contraddistingue la strada che risulta interrotta come tre anni fa. Appare evidente che l'incapacità di Regione e Anas di sovraintendere a questo intervento costringerà ad un'altra stagione di code infinite e disagi gravissimi per tutta l'area cagliaritana. Secondo i dati ufficiali di Anas l'opera deve essere consegnata finita il 19 marzo, tra 8 giorni".

Pili ha annunciato la presentazione di un'interrogazione urgente al Ministro con la quale ripropone il commissariamento dell'opera e tempi di intervento immediati con cantieri aperti 24 ore su 24.