Su Planu, nuova rete dell'acqua: lavori e disagi per una settimana

Attivazione delle nuove reti idriche tra Cagliari e Su Planu. Per sette giorni lavori in corso per eseguire i collegamenti lungo via Peretti.







CAGLIARI - Al via i collegamenti delle nuove reti idriche al servizio di Su Planu. Con un programma a tappe forzate per limitare quanto più possibile le ricadute sul servizio e sul traffico, Abbanoa ha approntato un piano di interventi per l’attivazione delle nuove condotte realizzate in corrispondenza dell’ingresso del quartiere. I lavori di posa delle nuove tubature sono stati avviati a dicembre con un investimento di circa 40mila euro. Sono stati sostituiti oltre 250 metri di condotte tra l’incrocio di via Peretti e via Giotto.



Le opere ricadono nei “Lavori di adeguamento in via Peretti e messa in sicurezza accesso all'Ospedale Brotzu” che sta portando avanti dal Comune di Selargius con la realizzazione di una nuova rotatoria. Abbanoa ha curato la sostituzione delle reti idriche che passavano sotto la zona interessata dai lavori comunali. Al posto delle vecchie tubature in fibrocemento, sono state posizionate nuove reti in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta, del diametro di 200 millimetri.



Per poter eseguire i collegamenti dei nuovi tratti di condotta, da domani fino a sabato 17 marzo le squadre di Abbanoa lavoreranno all’interno del Cantiere Comunale di via Peretti tra Selargius e Cagliari. Durante l’esecuzione dei lavori sono previste interruzioni idriche e deviazioni del traffico con il seguente calendario:

Sabato 11. Posa condotta idrica di attraversamento di via Peretti in prossimità dell’intersezione con via Ariosto: previsto restringimento di carreggiata sulle corsie in direzione via Pietro della Francesca).

Lunedì 13. Collegamenti della condotta idrica in via Ariosto finalizzati all’attivazione del nuovo tratto di rete lato Selargius: è prevista interruzione idrica dalle 9 alle 13 nelle vie Ariosto, Montanaru, Simon Mossa e Araolla di Su Planu.

Martedì 14. Collegamenti della condotta idrica di fronte al parcheggio interno dell’ospedale Brotzu finalizzati all’attivazione del nuovo tratto rete lato Cagliari: è prevista l’interruzione idrica dalle 10 alle 13 in via Peretti nel tratto compreso tra l’Asse Mediano e via Araolla.

Mercoledì 15. Realizzazione dell’allaccio idrico, tramite attraversamento stradale, del Condominio in via Peretti 2: è prevista l’interruzione idrica al condominio per il tempo strettamente necessario ai collegamenti e il restringimento della carreggiata sulle corsie in direzione Pirri.