Cagliari, uno stadio d'acciaio in attesa del nuovo Sant'Elia

In attesa della costruzione del nuovo stadio Sant'Elia il Cagliari dovrebbe giocare la prossima stagione in un impianto provvisorio: tra un mese i lavori, sarà realizzato accanto all'attuale.







Il Sant'Elia "provvisorio" sarà realizzato interamente in acciaio con tecnologia prefabbricata nella zona adiacente ai Distinti dell'attuale Sant’Elia. Avrà la capienza di 16.233 posti: main stand al coperto, spalti a ridosso del terreno di gioco, 10 Sky box e panchine inserite all'interno della tribuna. Bar, cinque punti vendita dedicati al merchandising ufficiale del Club.

Questi i primi dettagli sulla nuova struttura i cui lavori dovrebbero partire tra circa un mese e concludersi in tempo per la prossima stagione, a settembre. "Dopo l’ok della Regione e la conseguente pubblicazione sul Buras - si legge in una nota del Cagliari -, la Società rossoblù ha presentato immediatamente al Suap, lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Cagliari, il progetto dello stadio temporaneo. Tra circa un mese potranno iniziare i lavori".