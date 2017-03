Hascisc e coca spacciati a bordo dell'auto. Quartu, pusher 30enne nel sacco

Il metodo più sicuro per vendere la droga? Portare i clienti a fare il giro dell'isolato con l'automobile. Dopo lunghe indagini la polizia riesce a stringere la manette ai polsi di un pusher.







QUARTU SANT'ELENA (CA) - I clienti? Fatti accomodare a bordo della sua automobile, poi un giro o anche due dell'isolato, giusto il tempo utile per la vendita della droga. È questo il modus operandi portato avanti da mesi da A.L., 30enne pregiudicato. Il pusher, però, già da tempo era finito sotto l'occhio degli investigatori. Che, dopo mesi di indagini, sono riusciti a bloccarlo ed arrestarlo.

In tasca aveva sette pezzi di hascisc e un involucro, termosaldato, con dentro cocaina. In casa, il resto della droga: altra cocaina, 560 euro in banconete di vario taglio, un bilancino di precisione e due coltelli a serramanico.