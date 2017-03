I libri arrivano in carcere. Accordo tra Università di Sassari e provveditorato penitenziario

Doppia firma per consentire agli studenti detenuti di poter avere accesso ai testi nelle biblioteche carcerarie. I tomi acquistati con i fondi dell'Ersu. Possibile anche chiedere libri in prestito.







CAGLIARI - Duplice firma-convenzione, nel capoluogo sardo, per il prestito bibliotecario tra l'Università di Sassari e il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria della Sardegna, alla presenza del provveditore, Maurizio Veneziano, del prorettore dell'ateneo turritano, Luca Deidda, e del delegato rettorale per i rapporti con l'amministrazione penitenziaria, Emmanuele Farris. Si tratta di un accordo cje integra il protocollo d'intesa attivo tra l'Università di Sassari e il Provveditorato dal 26 marzo 2014 e regolamenta l'accesso al patrimonio librario dell'ateneo da parte degli studenti in regime di detenzione. Grazie ai fondi erogati annualmente dall'Ente regionale per lo studio universitario (Ersu Sassari), l'ateneo acquista una parte dei libri di testo che diventano accessibili nelle biblioteche del sistema bibliotecario di ateneo tramite il servizio di prestito esterno, da esercitare con delega, e il prestito interbibliotecario. In pratica, i volumi vengono trasferiti nelle biblioteche carcerarie e poi restituite alle biblioteche universitarie alla fine del prestito.

La stipula di questa nuova convenzione, fortemente voluta dalle due istituzioni, è finalizzata a migliorare la fruizione dei servizi didattici da parte dei detenuti che in numero sempre maggiore decidono di iscriversi ai corsi dell'Università di Sassari. Nell'anno accademico 2016-2017, sono circa 40 gli studenti detenuti nelle case di reclusione di Alghero, Nuoro, Sassari-Bancali e Tempio-Nuchis iscritti all'ateneo sassarese, in 12 corsi di laurea che interessano complessivamente 6 dipartimenti (Agraria; Giurisprudenza; Scienze economiche e aziendali; Scienze politiche, Scienze della comunicazione e Ingegneria dell'informazione; Scienze umanistiche e sociali; Storia scienze dell'uomo e della formazione). Il 44 per cento degli studenti risulta immatricolato al primo anno (16). I dipartimenti prevalenti risultano Agraria, Giurisprudenza e Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione, che insieme accolgono più dell'80 per cento del totale. Alcuni dipartimenti sono più radicati in una determinata sede, come Agraria ad Alghero e Scienze politiche a Tempio-Nuchis.