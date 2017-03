Cagliari, addio alla carta per le pratiche edilizie: ora solo in via telematica

A partire da lunedý 13 marzo 2017, tutte le pratiche edilizie dovranno essere presentate per via telematica utilizzando l'apposito software regionale.







Lo annuncia il Comune di Cagliari attraverso un comunicato. "Questa nuova procedura si è resa necessaria dopo l'approvazione della Legge Regionale n.24/2016 e delle direttive che contengono la disciplina applicativa dei procedimenti di competenza del Suape (Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia). Le pratiche edilizie presentate in formato cartaceo saranno dichiarate irricevibili. L'unica eccezione riguarda le comunicazioni integrative, comprensive di documentazione, di pregresse pratiche edilizie ch epotranno ancora essere presentate in formato cartaceo".